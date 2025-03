Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw aus Hofeinfahrt entwendet

Dahlem/ Mechernich (ots)

In der Nacht von Montag (17. März), 21 Uhr, auf Dienstag (18. März), 7 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße in Dahlem-Schmidtheim ein Pkw entwendet.

Das Fahrzeug wurde am Montagabend in der Hofeinfahrt abgestellt.

Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass der Pkw entwendet wurde.

Auf dem Beifahrersitz befanden sich zuvor ein Schulranzen sowie eine Handtasche. In der Handtasche befand sich der Pkw-Schlüssel von dem entwendeten Fahrzeug.

Unbekannte stellten den Schulranzen sowie die Handtasche vor der Haustür ab, entwendeten jedoch den Fahrzeugschlüssel inklusive Fahrzeug.

Bei dem Pkw handelte es sich um einen Hyundai, i10 (blau)

In Mechernich wurde in der Nacht zum Dienstag (18. März) ebenfalls ein Pkw aus einer Hofeinfahrt im Pfarrer-Pensky-Weg entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffnete ein Unbekannter um 1.37 Uhr auf bislang unbekannte Weise die Fahrzeugtür und entfernte sich daraufhin zunächst in Richtung eines nahegelegenen Waldes. Um 3.37 Uhr kehrte der Unbekannte zum Tatort zurück und öffnete erneut die Fahrertür.

Der Unbekannte startete erst elf Minuten später den Motor vom Fahrzeug und fuhr mit diesem davon.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Porsche Macan GTS (schwarz).

Der Unbekannte kann hier wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 170 - 190 cm groß - normale Statur - helle Haut - dunkel gekleidet, dunkle bzw. blaue Daunenjacke mit Kapuze, dunkle Hose, schwarze Turnschuhe, dunkle Handschuhe - Gesicht maskiert mit einem Tuch/ Schlauchschal

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich telefonisch unter 02251 799-0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell