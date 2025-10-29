Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug flüchtet nach Unfall - Zeugenaufruf

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Sinsheimer Straße in Richtung Hauptstraße entlang und kollidierte mit einem dort geparkten grauen Mercedes. Zeugen nahmen gegen 19:30 Uhr einen lauten Knall wahr, welcher mutmaßlich von dem Unfall herrührte. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete nach dem Zusammenstoß. An dem Mercedes entstand ein erheblicher Sachschaden, der auf über 9.000 Euro geschätzt wird. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Kleintransporter oder einen Mercedes Sprinter. Der Verkehrsdienst Heidelberg ermittelt nun wegen Unfallflucht. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim dort unter der Telefonnummer 0621/ 174-4111 zu melden.

