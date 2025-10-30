PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vom Bremspedal gerutscht; insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt

Mannheim (ots)

Am Mittwochvormittag um 10:05 Uhr parkte eine Seniorin, die mit ihrem VW unterwegs war, aus einer Parkbucht am Meeräckerplatz aus. Dabei rutschte sie vom Bremspedal auf das Gaspedal und fuhr in der Folge gegen zwei geparkte Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde eines der Fahrzeuge auf ein weiteres geparktes Auto geschoben. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um einen Fiat, einen Land Rover und einen Nissan. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Seniorin wurde glücklicherweise nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

