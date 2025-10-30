PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kind bei Unfall verletzt - Zeugenaufruf

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr bog ein 61 Jahre alter Autofahrer von der Bismarckstraße nach links in die Talstraße ab. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 4-Jähriger im Beisein seiner Mutter bei Grün die Straße. Hierbei kollidierte das Auto mit dem Jungen, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Durch den Rettungsdienst wurde der 4-Jährige zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Ersten Ermittlungen zufolge konnte der Unfallhergang durch einen bisher unbekannten Fahrradfahrer beobachtet werden. Das Polizeirevier Weinheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere den unbekannten Radfahrer, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Tel.: 06201 / 1003-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

