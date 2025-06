Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 31-Jähriger nach Serbien abgeschoben

Rheinmünster (ots)

Beamte der Bundespolizei am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden kontrollierten gestern Abend einen serbischen Staatsangehörigen nach seiner Ankunft mit einem Flug aus Spanien. Hierbei wies er sich mit einem gültigen serbischen Reisepass aus und gab an, zu touristischen Zwecken nach Deutschland reisen zu wollen. Eine Überprüfung ergab, dass der 31-Jährige seine zulässigen Aufenthaltstage im Schengengebiet im aktuellen Bezugszeitraum bereits überschritten hatte. Ein erforderliches Visum oder einen Aufenthaltstitel konnte er nicht vorweisen. Zusätzlich bestand gegen ihn ein Haftbefehl wegen Diebstahl, die fällige Geldstrafe konnte er bezahlen. Der 31-Jährige wurde heute Morgen über den Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden in sein Heimatland Serbien abgeschoben.

