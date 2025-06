BPOLI-OG: Einreiseverweigerung in Kehl

Neuried/Altenheim (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Offenburg ermittelt gegen einen 39-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts der Schleusung. Im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen haben Beamte der Bundespolizei ihn gestern Abend am Grenzübergang in Neuried Altenheim kontrolliert. In seinem Fahrzeug befanden sich drei weitere ukrainische Staatsangehörige. Alle drei Personen ...

