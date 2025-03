POL-DU: Neudorf: Kollision - Auto landet auf der Seite

Duisburg/Dinslaken (ots) - Polizisten sind am Sonntagabend (30. März, gegen 20:40 Uhr) zu einer kommunalen Unterbringungseinrichtung auf der Straße An der Fliehburg in Dinslaken gerufen worden. Grund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen drei Bewohnern. In Folge dessen soll ein 23-Jähriger einen ...

