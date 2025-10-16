POL-WES: Voerde - Frau aus dem Wesel-Datteln-Kanal ist identifiziert
Voerde (ots)
Die Identität der Frau, die am Montag im Wesel-Datteln-Kanal gefunden wurde, ist geklärt.
Durch einen telefonischen Hinweis aus der Bevölkerung nach der Öffentlichkeitsfahndung konnte die Frau identifiziert werden. Es handelt sich um eine 59-jährige Frau aus Voerde. Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle für die Mithilfe aus der Bevölkerung.
Die näheren Umstände des Falls sind weiter Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.
