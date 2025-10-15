Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Polizei sucht Hinweise auf Identität einer Frau

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Voerde (ots)

Die Polizei sucht Hinweise auf die Identität einer verstorbenen Frau.

Der Bootsführer eines Schiffes hatte eine leblose Person am 13.10.25 gegen 20:00 Uhr im Wesel-Datteln-Kanal entdeckt. Der genaue Fundort liegt in Höhe Ulrichstraße, zwischen B8 und Frankfurter Straße, in Voerde-Friedrichsfeld.

Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Weseler Krankenhaus. Hier verstarb sie später. In der getragenen Kleidung und in den mitgeführten Gegenständen konnten keine Hinweise auf die Identität der Frau gefunden werden. Deshalb sucht die Polizei Hinweise, die zur Aufklärung der Identität führen.

Die Unbekannte ist ca. 50 Jahre alt, 170 cm groß, wiegt etwa 60 Kilo, sie hat eine schlanke Figur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Ihre Haare sind grau, aber blond gefärbt. Die Polizei hat in der Nähe des Fundortes der Frau ein blaues Damenfahrrad mit Körbchen auf dem Gepäckträger gefunden. (Foto)

Die Frau trug einige markante Gegenstände bei sich, zum Beispiel ein beiges T-Shirt mit einem Tigeraufdruck und dem Schriftzug "stronger together", der Marke Gina Benotti, einen Schlauchschal mit Leoparden-Muster, eine beige Umhängetasche, braun-weißer Schultergurt und der Aufschrift "Die mit dem Hund läuft...". (Foto)

Eine Kette aus einem lederartigen Band mit einem dunkelbraunen Stein mit Marmormuster als Anhänger sowie weiterer Anhänger in Form eines Engels aus Stahl mit einem Herz in den Händen, Aufschrift "2. November" hatte sie ebenfalls bei sich.

Möglicherweise kennt jemand die Sachen? Hinweise zur Identität der Frau nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken entgegen, unter Tel.: 02064 / 622-0.

BH/251013-2100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell