Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei kontrolliert Autofahrer auf Alkohol und weitere Drogen

Moers (ots)

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Wesel hat eine spezielle Kontrolle zur Bekämpfung von Alkohol und weiteren Drogen im Straßenverkehr durchgeführt.

Neben gezielten Kontrollen aus dem fließenden Verkehr wurde zudem an der Filder Straße in Moers auf einem Parkplatz eine Kontrollstelle aufgebaut.

Kolleginnen und Kollegen der Polizeiwache Süd aus Moers und Teilnehmende eines Fortbildungskurses der Polizei kontrollierten die Autofahrerinnen und -fahrer. Letztere konnten ihr Wissen aus der Fortbildung gleich in der alltäglichen Verkehrsüberwachung anwenden.

Das Endergebnis der Kontrolle am 09.10.25 zwischen 10:30 Uhr und 16:00 Uhr kann sich durchaus sehen lassen:

Insgesamt wurden 107 Fahrzeuge in der Kontrollstelle kontrolliert, im weiteren Verlauf 17 Atemalkoholtests und 39 Drogenvortests durchgeführt.

9 Vortests verliefen positiv auf Betäubungsmittel und mündeten in einer Blutprobenentnahme.

Darüber hinaus wurden zwei Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine wegen des Verstoßes gegen das Tabaksteuergesetz geschrieben.

