Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 86-jähriger Pedelec-Fahrer gestorben

Xanten (ots)

Am 09.10.25 ereignete sich in Xanten-Birten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6134788

Der 86-jährige Pedelc-Fahrer ist seinen Verletzungen erlegen.

