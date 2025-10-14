POL-WES: Xanten - 86-jähriger Pedelec-Fahrer gestorben
Xanten (ots)
Am 09.10.25 ereignete sich in Xanten-Birten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.
Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6134788
Der 86-jährige Pedelc-Fahrer ist seinen Verletzungen erlegen.
