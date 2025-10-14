Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 86-jähriger Pedelec-Fahrer gestorben

Xanten (ots)

Am 09.10.25 ereignete sich in Xanten-Birten ein Verkehrsunfall, bei dem ein 86-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde.

Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6134788

Der 86-jährige Pedelc-Fahrer ist seinen Verletzungen erlegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell