PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannte brechen in Grundschulen ein

Alpen (ots)

Unbekannte Personen sind in eine Grundschule an der an der Ringstraße eingebrochen. In der Zeit von Freitag (17:00 Uhr) bis Sonntag (19:00Uhr) hebelten sie eine Tür am Haupteingang der Schule auf. Die Unbekannten durchsuchten mehre Räume und Schränke in dem Gebäude. Ob sie etwas mitgenommen haben ist noch unklar.

Von Samstag (17:30 Uhr) bis Sonntag (11:00 Uhr) brachten unbekannte Personen ebenfalls in eine Grundschule an der Kirchstraße ein. Hier hebelten sie ein Fenster auf. Auch hier ist unklar, ob die Unbekannten etwas mitgenommen haben.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

BH/251012-2015 / 251012-1200

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 11:28

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte beschädigen sechs Autos

    Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag (20:30 Uhr) auf Sonntag (11:15 Uhr) sechs geparkte Autos in der Husemannstraße beschädigt. Die betroffenen Autos waren am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei den Beschädigungen sieht es so aus, als hätte jemand mit einem spitzen Gegenstand den Lack beschädigt. Bei einem anderen Auto ist der ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 11:26

    POL-WES: Voerde - Unbekannte Personen begehen Sachbeschädigung in ehemaligem Ladenlokal

    Voerde (ots) - Unbekannte Personen haben in einem leerstehenden Ladenlokal an der Straße Alnwicker Ring eine Sachbeschädigung begangen. Am Sonntag (12.10.) gegen 18:00 Uhr meldete ein 47-jähriger Mann Wasser im Keller des Gebäudes und eines nebenliegenden Mehrfamilienhauses. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich unbekannte Personen Zutritt zu dem ehemaligen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 04:40

    POL-WES: Schermbeck - Tödlicher Verkehrsunfall mit Vollsperrung der Bundesstraße 58

    Wesel (ots) - Am Montagmorgen, den 13.10.2025, gegen 00:15 Uhr befuhr ein 73-jähriger Mann aus Borken, die Bundesstraße 58 (Freudenbergstraße) aus Richtung Schermbeck in Fahrtrichtung BAB A31. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und der Pkw kollidierte frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer, der sich alleine im Fahrzeug ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren