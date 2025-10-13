Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Alpen - Unbekannte brechen in Grundschulen ein

Alpen (ots)

Unbekannte Personen sind in eine Grundschule an der an der Ringstraße eingebrochen. In der Zeit von Freitag (17:00 Uhr) bis Sonntag (19:00Uhr) hebelten sie eine Tür am Haupteingang der Schule auf. Die Unbekannten durchsuchten mehre Räume und Schränke in dem Gebäude. Ob sie etwas mitgenommen haben ist noch unklar.

Von Samstag (17:30 Uhr) bis Sonntag (11:00 Uhr) brachten unbekannte Personen ebenfalls in eine Grundschule an der Kirchstraße ein. Hier hebelten sie ein Fenster auf. Auch hier ist unklar, ob die Unbekannten etwas mitgenommen haben.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

BH/251012-2015 / 251012-1200

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell