Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Flüchtiger Rollerfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Dinslaken (ots)

Am 10.10.2025 um 15:31 Uhr kam es auf der Schillerstraße 81 in Höhe des dortigen Fußgängerüberweges zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Rollerfahrer und einem PKW.

Die Führerin des PKW stoppte ihr Fahrzeug verkehrsbedingt an dem Fußgängerüberweg, was der Rollerfahrer übersah. Er fuhr auf den PKW auf und entfernte sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der Rollerfahrer kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 16-20 Jahre alt - schwarzer oder grauer Roller - dunkler Helm - dunkle Haare und Augen

Der Rollerfahrer oder Zeugen, die Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten sich unter Tel.: 02064-6220 bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken zu melden.

