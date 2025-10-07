Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Katzenjunge in Altkleidercontainer geworfen

Lahnstein (ots)

Bereits zum zweiten Mal wurde festgestellt, dass ein derzeit noch unbekannter Täter neugeborene Katzenjunge in einen Altkleidercontainer geworfen hat. Ein Katzenjunges konnte gerettet werden, zwei weitere waren bereits verstorben. Festgestellt wurde die Tat heute beim Entleeren des Containers in der Braubacher Straße. Vor zwei Monaten kam es zu einem Fund toter Katzenkinder in einem Altkleidercontainer in der Dr. Walter-Lessing Straße in Lahnstein. Es wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lahnstein.

