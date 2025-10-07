PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht DM-Markt Kirchberg

Kirchberg (Hunsrück) (ots)

Am 06.10.2025 kam es in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 14:15 Uhr auf dem Parkplatz des DM-Marktes in Kirchberg zu einer Verkehrsunfallflucht. Das Fahrzeug der Geschädigten war im hinteren Bereich des Parkplatzes abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Vorbeifahren die hintere Stoßstange des geparkten Pkw. An der Stoßstange wurden rote Lackanhaftungen festgestellt, weshalb davon auszugehen ist, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Pkw handelt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Hahn unter der Telefonnummer +49 6543 9810 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pwhahn@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Hahn
i.A. PHK Ochs
Telefon: 06543/9810

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

