POL-PDKO: Erneute Kontrollen der Tuner-/Raser- und Poserszene. Illegale Umbauten rückläufig, Poser unverändert häufig vertreten

Koblenz (ots)

Von Samstagabend auf Sonntagabend führte das Tuning-Kontrollteam der Polizeidirektion Koblenz erneut Verkehrskontrollen durch. Neben illegal veränderten Kraftfahrzeugen wurden erneut Kontrollen der sogenannten "Autoposer" durchgeführt. Während die Anzahl der illegal veränderten Fahrzeuge als leicht rückläufig zu betrachten ist, kam es trotz polizeilicher Präsenz erneut zu mehreren Verstößen aufgrund des Verursachens von unzulässigem Lärm bei der Benutzung von Kraftfahrzeugen. Die polizeilichen Feststellungen zur Häufigkeit der aufheulenden Motoren, Vollgassprints und den lauten Musikanlagen der Fahrzeuge decken sich hierbei mit zahlreichen Beschwerden aus der Bevölkerung und von ansässigen Unternehmen sowie Gastronomiebetrieben. Gegen die Autoposer wurden erneut Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und Platzverweise ausgesprochen. Einsatzbegleitend fanden im Zeitraum von 19 Uhr bis 23 Uhr Geschwindigkeitsmessungen auf der B9 statt, welche insbesondere am Wochenende zur Nachtzeit von Rasern genutzt wird. So kam es im genannten Zeitraum zu 90 Geschwindigkeitsverstößen, wobei der Negativrekord durch ein Fahrzeug aufgestellt wurde, welches bei erlaubten 120 km/h mit 168 km/h gemessen wurde. Auch in diesen Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz

Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

