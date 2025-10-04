PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Andernach (ots)

Am Samstag, den 04.10.2025, gegen 11:00 Uhr ist es auf der L116 zwischen Andernach und Andernach-Eich zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor ein VW Touareg bei Starkregen in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Der VW Touareg drehte sich daraufhin einmal um die eigene Achse und kollidierte mit einem weiteren, entgegenkommenden VW Golf. Der Mercedes-Benz wurde durch den Frontalzusammenstoß nach rechts in den Graben geschleudert. Die Fahrerin des Mercedes-Benz wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die vier Insassen des VW Touareg wurden leicht verletzt. Der Fahrer des VW Golf wurde nicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden zwecks Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Andernach, fünf Rettungswagen, die Straßenmeisterei Kruft, die Polizei Andernach und die Untere Wasserbehörde. Die L116 zwischen Andernach und Einmündung K58 nach Eich ist aktuell komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Am Stadtgraben 19
56626 Andernach
Telefon: 02632 - 9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

