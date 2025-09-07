PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Motorradunfall auf der L 108 Bereich "Staffel"

Saarbrücken (ots)

Am 06.09.2025 um 16:16 Uhr ereignete sich ein Motorradunfall auf der L 108. Der Motorradfahrer, ein 53 Jahre alter Mann, befuhr mit seiner Honda von St. Ingbert kommend die Landstraße in Richtung Ensheim. In einer Rechtskurve bremste er nach bisherigen Erkenntnissen ruckartig mit der Vorderbremse ab. Das Motorrad richtete sich aufgrund der Schräglage auf, der Fahrer wurde weggeschleudert und rutschte über die Gegenfahrbahn der L 108 gegen die Schutzplanke. Die Honda kollidierte ebenfalls mit der Schutzplanke und kam auf der Fahrbahn in Endposition. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Er erlitt multiple Traumata, weiterhin ist der Fahrer stabil. Aufgrund der Unfallaufnahme wurde die L 108 von 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr voll gesperrt. Nach Reinigung der Fahrbahn wurde die Strecke wieder frei gegeben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- DGL
Karcherstraße 5
66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

