PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kleinblittersdorf (ots)

Bereits am Freitag, dem 29.08.2025, kam es in der Zeit von 01:30 Uhr bis 01:40 Uhr auf der Bundesstraße 51 in Höhe der Freundschaftsbrücke Kleinblittersdorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dabei warfen drei, bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände in Richtung der Fahrbahn und beschädigten dabei ein vorbeifahrendes Abschleppfahrzeug mitsamt aufgeladenem Pkw. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Von den drei männlichen Tätern waren zwei dunkel gekleidet und eine Person trug einen auffälligen weißen Trainingsanzug.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
SBR-STADT- KED
Mainzer Straße 132
66121 Saarbrücken
Telefon: 0681/9321-233
E-Mail: pi-saarbruecken-stadt@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren