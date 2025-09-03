Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Kleinblittersdorf (ots)

Bereits am Freitag, dem 29.08.2025, kam es in der Zeit von 01:30 Uhr bis 01:40 Uhr auf der Bundesstraße 51 in Höhe der Freundschaftsbrücke Kleinblittersdorf zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Dabei warfen drei, bislang unbekannte Täter diverse Gegenstände in Richtung der Fahrbahn und beschädigten dabei ein vorbeifahrendes Abschleppfahrzeug mitsamt aufgeladenem Pkw. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Von den drei männlichen Tätern waren zwei dunkel gekleidet und eine Person trug einen auffälligen weißen Trainingsanzug.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen des Vorfalls sich mit der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt (Tel.: 0681/9321233) in Verbindung zu setzen.

