POL-WES: Wesel - Unbekannte erbeuten Rolex bei Trickdiebstahl

Wesel (ots)

Eine Gruppe unbekannter Personen hat bei einem Trickdiebstahl die Uhr eines 83-jährigen Mannes erbeutet.

Ein unbekannter Mann sprach am Montag gegen 11:30 Uhr den 83-Jährigen vor einer Arztpraxis an der Luisenstraße an. Er Unbekannte fragte den Mann nach dem Weg zu einem Krankenhaus.

Nachdem dem der ältere Herr dem Unbekannten auf dessen Smartphone den Weg gezeigt hatte, wickelte der Unbekannte dem 83-jährigen Mann eine Goldkette um das Handgelenk des rechten Armes, um seine Dankbarkeit auszudrücken.

Auch eine hinzugekommene unbekannte Frau wickelte eine Kette um das andere Handgelenk. Die Frau hatte mit noch einer Person in einem dunklen Auto vor der Arztpraxis gewartet.

Der 83-Jährige sagt in diesem Zusammengang mehrfach zu den Personen, dass er diese "Geschenke" nicht wolle.

Die unbekannten Personen stiegen wieder in ihr Auto und fuhren über die Luisenstraßen in Richtung Innenstadt. Später bemerkte der Mann, dass ihm seine Rolex-Uhr fehlt.

Der Mann kann die Unbekannten folgendermaßen beschreiben:

Mann:

30-35 Jahre alt, dunkler Hautteint, dunkel gekleidet, akzentfreies Hochdeutsch

Frau:

60-70 Jahre alt, dunkler Hautteint, Kleidung mit Tüchern und Rock, gebrochenes Deutsch mit starkem Akzent

3 Person (im Pkw sitzend) 60-70 Jahre alt, dunkler Hautteint

Auto:

Münchener Kennzeichen, etwas größer, dunkel, möglicherweise ein Wagen der Marke VW

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

BH/251013-1315

