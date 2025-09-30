PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: 90-Jährige bei Alleinunfall leichtverletzt

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

Am Montagnachmittag wurde eine 90-jährige Frau aus dem Landkreis Bad Kreuznach bei einem Alleinunfall auf der B 48 verletzt. Gegen 15 Uhr befuhr eine 67-jährige Autofahrerin die Bundesstraße mit ihrem PKW in Richtung Alsenz, kam aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit der linken Fahrzeugfront gegen einen Baum. Die Fahrerin blieb selbst unverletzt, ihre 90-jährige Beifahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie die Polizei beteiligt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

