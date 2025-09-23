Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kennzeichen gestohlen

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagmittag zwischen 12 und 14 Uhr an einem an der L401 zwischen Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach abgestellten grauen Renault Megane beide Kennzeichen mit KL-Zulassung gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 jederzeit entgegen. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell