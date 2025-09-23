Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Kennzeichen gestohlen
Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)
Unbekannte Täter haben am Montagmittag zwischen 12 und 14 Uhr an einem an der L401 zwischen Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach abgestellten grauen Renault Megane beide Kennzeichen mit KL-Zulassung gestohlen.
Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 jederzeit entgegen. |ank
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen
Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell