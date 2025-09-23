PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Kennzeichen gestohlen

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Unbekannte Täter haben am Montagmittag zwischen 12 und 14 Uhr an einem an der L401 zwischen Lohnsfeld und Wartenberg-Rohrbach abgestellten grauen Renault Megane beide Kennzeichen mit KL-Zulassung gestohlen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 jederzeit entgegen. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 22.09.2025 – 09:29

    POL-PIROK: Vorsicht bei ungerufenen Handwerkern

    Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots) - Eine 65-Jährige ist am Samstagnachmittag Opfer von Betrügern, sogenannten "Dachhaien", geworden. Zwei angebliche Handwerker boten der Frau an, an ihrer Regenrinne einen kleinen, aber offensichtlichen Schaden zu reparieren. Nach wenigen Minuten bemerkte die Geschädigte, dass die beiden Männer die komplette Regenrinne demontiert hatten. Nach Aufforderung brauchten sie diese zwar ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 12:09

    POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

    Rathskirchen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwochvormittag kam es auf der L386 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem der Unfallverursacher einfach weiterfuhr. Die Geschädigte befuhr gegen 11:10 Uhr die Landstraße mit ihrem PKW, einem schwarzen Kia Ceed, von Rathskirchen in Richtung Dörrmoschel, als ihr ein anderes Fahrzeug teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Sie musste dadurch weit an den ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 11:40

    POL-PIROK: Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

    Donnersbergkreis (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in mindestens acht Fällen zu telefonischen Kontaktaufnahmen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Rockenhausen bei überwiegend lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern. Die Betrüger behaupteten in den meisten Fällen, dass nach einem Einbruch ein oder mehrere Täter festgenommen wurden und diese eine Liste bei sich hatten, auf der auch der Name der angerufenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren