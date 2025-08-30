PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Lorch

Aalen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Aalen zu Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Lorch

Am Freitagnachmittag gegen 13 Uhr kam es in Lorch in der Remsstraße zu einem Polizeieinsatz. Ein 78-Jähriger Serbe verletzte seine ebenfalls 78-jährige Ex-Frau lebensgefährlich. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Mann wurde in der Folge durch die Polizei festgenommen. Er wurde am Samstag der zuständigen Bereitschaftsrichterin des Landgerichtsbezirks Ellwangen vorgeführt. Diese erließ den von der Staatsanwaltschaft Ellwangen wegen versuchten Totschlags beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Die Ermittlungen dauern an.

