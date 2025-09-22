Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Vorsicht bei ungerufenen Handwerkern

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Eine 65-Jährige ist am Samstagnachmittag Opfer von Betrügern, sogenannten "Dachhaien", geworden. Zwei angebliche Handwerker boten der Frau an, an ihrer Regenrinne einen kleinen, aber offensichtlichen Schaden zu reparieren. Nach wenigen Minuten bemerkte die Geschädigte, dass die beiden Männer die komplette Regenrinne demontiert hatten. Nach Aufforderung brauchten sie diese zwar wieder in den Ursprungszustand, reparierten jedoch nicht den eigentlichen Schaden. Für ihre Arbeit verlangten die Täter dann 700 Euro in bar. Da die Geschädigte kein Bargeld im Haus hatte, übergab sie ihnen stattdessen ihren PKW mitsamt Papieren. Die beiden Männer konnten lediglich als augenscheinlich südländischer Herkunft beschrieben werden, die mit einem weißen PKW unterwegs waren. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Betruges und bittet unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 um Zeugenhinweise.

Die Masche der "Dachhaie": Ohne vorherigen Auftrag erscheinen angebliche Dachdecker, die einen tatsächlich vorhandenen Schaden am Dach oder der Regenrinne entdeckt haben oder entdeckt haben wollen. Sie versprechen ihren Opfern den vermeintlichen Schaden für kleines Geld zu reparieren und verlangen dann ungerechtfertigte, horrende, Summen für die meist unfachmännisch ausgeführten "Reparaturen". Bei ähnlichen Maschen treten Betrüger als Arbeiter von Teerkolonnen oder Pflasterer auf.

Die Polizei warnt: Lassen Sie sich nicht auf vermeintliche Handwerker ein, die unangemeldet und ohne Auftrag kommen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, holen Sie Verwandte oder Nachbarn dazu und informieren Sie die Polizei. Wenn Ihnen Fahrzeuge oder Personen verdächtig vorkommen, rufen Sie die Polizei. |ank

