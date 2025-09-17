Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der L394 leichtverletzt. Der 44-jährige Kradfahrer befuhr die Landstraße von Breunigweiler in Richtung Sippersfeld und kollidierte mit einem über die Fahrbahn springenden Reh. Nach erster Einschätzung erlitt er bei dem Sturz zwar nur leichtere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst jedoch zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Zweirad entstand Sachschaden von rund 1500 Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Das Reh verendete an der Unfallstelle. |ank

