Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: 76. Nordpfälzer Herbstfest - Polizei zieht Bilanz

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Die Polizeiinspektion Rockenhausen zieht nach dem 76. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen eine positive Bilanz: Die verschiedenen Veranstaltungen waren gut bis sehr gut besucht. Die Einsatzkräfte mussten nur wenig eingreifen und gemessen am hohen Besucheraufkommen sehr wenige Strafanzeigen aufnehmen.

Am Freitagabend kam es auf dem Festplatz zu einem Bedrohungsdelikt, das der Polizei jedoch erst später gemeldet wurde. Am Samstagvormittag kam es beim "Rockie-Man-Triathlon" zu einer Straftat durch das Zeigen von Kennzeichen einer verfassungswidrigen Organisation. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden der Polizei keinerlei Straftaten bekannt. Am Rande des Festplatzes wurde bei der Kontrolle eines Jugendlichen das unberechtigte Mitführen eines Klappmessers festgestellt und dieses sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Er wurde an seine Eltern überstellt. Nach Veranstaltungsende konnten in zwei Fällen sich anbahnende alkoholbedingte Streitigkeiten bereits im Ansatz unterbunden werden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Widerstandsdelikt durch einen tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten während einer Personalienfeststellung nach einem Beleidigungsdelikt. Der angegriffene Polizeibeamte blieb unverletzt. Dem alkoholisierten Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. An allen Einsatztagen mussten in einigen wenigen Fällen Platzverweise ausgesprochen oder auf das von der Verbandsgemeinde Rockenhausen erlassene Alkohol- und Glasverbot hingewiesen werden.

Schwerpunkte der polizeilichen Einsatzmaßnahmen waren die beiden Musikveranstaltungen im Festzelt am Samstag- und Montagabend, mit rund 1.200 Besuchern am Samstag, und die Verkehrsmaßnahmen anlässlich des "Rockie-Man-Triathlon" am Samstagmittag sowie des Festumzuges am Sonntagnachmittag. Die beim Triathlon sowie dem Festumzug eingerichteten temporären Straßensperrungen wurden von den Verkehrsteilnehmenden geduldig angenommen.

Wesentliche Erfolgsfaktoren waren aus polizeilicher Sicht eine deutlich sichtbare Präsenz sowie die erneut sehr gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt und dem beauftragten Sicherheitsdienst.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich bei allen friedlich feiernden Festbesuchern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell