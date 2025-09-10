Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Schwerer Verkehrsunfall auf der K25

Bayerfeld-Steckweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagabend kam es auf der K25 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 24-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Ein 19-jähriger Fahranfänger, der auf einem landwirtschaftlichen Weg wahrscheinlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs war, bog nach links auf die Kreisstraße in Richtung Gaugrehweiler ab. Beim Abbiegevorgang kam es zu einer Kollision mit einem bevorrechtigten PKW, der sich daraufhin im angrenzenden Feld überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Fahrerin wurde von einem Ersthelfer mit leichten Verletzungen aus dem Fahrzeug gerettet und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. |ank

