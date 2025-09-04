Polizeiinspektion Rockenhausen
POL-PIROK: Motorradfahrer bei Wildunfall leichtverletzt
Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)
Am Mittwochabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der K11 leichtverletzt. Der 22-Jährige befuhr die Kreisstraße in Richtung Schönborn. Als drei Rehe über die Fahrbahn sprangen, kam zum Zusammenstoß mit dem letzten Reh. Der Kradfahrer erlitt eine leichtere Verletzung, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung vor Ort. An seinem Zweirad entstand Sachschaden von rund eintausend Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, wurde es samt Fahrer abtransportiert. Das Reh verendete an der Unfallstelle. |ank
