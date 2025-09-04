PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Motorradfahrer bei Wildunfall leichtverletzt

Ransweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der K11 leichtverletzt. Der 22-Jährige befuhr die Kreisstraße in Richtung Schönborn. Als drei Rehe über die Fahrbahn sprangen, kam zum Zusammenstoß mit dem letzten Reh. Der Kradfahrer erlitt eine leichtere Verletzung, verzichtete aber auf eine medizinische Versorgung vor Ort. An seinem Zweirad entstand Sachschaden von rund eintausend Euro. Da es nicht mehr fahrbereit war, wurde es samt Fahrer abtransportiert. Das Reh verendete an der Unfallstelle. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 13:06

    POL-PIROK: Bäume und Zaun durch Feuer beschädigt

    Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht auf Mittwoch, gegen 0:30 Uhr, wurden im Uferweg drei Bäume sowie ein Holzzaun durch Feuer beschädigt. An einer Steinmauer sind zudem Rußschwärzungen entstanden. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand. Auf dem unmittelbar angrenzenden Spielplatz ist augenscheinlich kein Schaden entstanden. Das Feuer könnte möglicherweise im Bereich des Komposthaufens eines ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 10:56

    POL-PIROK: Unbekannte Täter brechen auch in Arztpraxis ein

    Alsenz (Donnersbergkreis) (ots) - In der Zeit vom 29.08.2025 bis 31.08.2025 brachen ungekannte Täter in Alsenz in eine Arztpraxis im Uferweg ein. Der oder die Täter gelangten durch Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäude, durchsuchten die Praxisräumlichkeiten und öffneten gewaltsam einen Medikamentenschrank. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwenden. Der entstandene Sachschaden wird auf einen ...

    mehr
  • 31.08.2025 – 07:21

    POL-PIROK: Fahrzeug beschädigt

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter einen "Am Hofacker" in Höhe der Hausnummer 10 geparkten PKW. Hierbei wurden die Wischblätter gewaltsam beschädigt, wodurch ebenfalls ein Lackschaden an der Motorhaube entstand. Bei dem PKW handelt es sich um einen weißen Mazda. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren