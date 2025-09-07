PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Dielkirchen - Verkehrsunfall: Anhänger löst sich von PKW und verursacht einen Verkehrsunfall

Dielkirchen (ots)

Am 06.09.2025 gegen 12:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 48 zwischen Rockenhausen und Dielkirchen ein Verkehrsunfall, welcher durch einen Anhänger verursacht wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 65-Jähriger Fahrzeugführer die B48 von Dielkirchen kommend in Richtung Rockenhausen. Ungefähr auf halber Strecke löste sich aus bisher nicht geklärten Gründen der Anhänger vom PKW des 65-Jährigen und kollidierte im Gegenverkehr mit dem PKW einer 19-Jährigen PKW-Führerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 19-Jährige verletzt und musste nach einer ersten medizinischen Behandlung vor Ort durch den Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro.|mol

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631-36914699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

