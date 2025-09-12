Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Öffentliche Versammlung von Motorradfahrenden mit anschließendem Aufzug

Göllheim (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025 fand vor der Gutenbergschule in Göllheim eine angemeldete Versammlung unter freiem Himmel von Motorradfahrenden statt. Gegen 12:30 Uhr versammelten sich 44 Biker und 6 Trike-Fahrende auf dem Busbahnhof vor der Schule. Nach einer etwa 20 Minuten dauernden Kundgebung mit Musik setzten sich die Biker auf ihre Fahrzeuge und fuhren in einer Kolonne von Göllheim durch das Eistal über Neuhemsbach und Sippersfeld bis zur B 48 bei Lohnsfeld. Anschließend ging es über die B 48 bis Oberndorf. Von dort aus fuhren die 50 Fahrzeuge ins Appeltal und dort in Richtung Würzweiler. Final führte die Strecke dann über Bastenhaus bis nach Dannenfels, wo die Versammlung gegen 14:45 Uhr beendet wurde. Während der Versammlung und insbesondere des Aufzuges wurde die Gruppe durch Polizeikräfte der Polizeidirektion Kaiserslautern, der Polizeiinspektion Rockenhausen und Polizeiinspektion Kirchheimbolanden begleitet. Die Kundgebung sowie die anschließende Ausfahrt verliefen störungsfrei. Eine geringfügige Beeinträchtigung des Schulweges der Schülerrinnen und Schüler zu ihren Bussen konnte schnell behoben werden, so dass der Busverkehr reibungslos ablaufen konnte. Während der Motorradausfahrt musste der Individualverkehr kurzfristig angehalten werden. Die Sperrungen wurden von den betroffenen Verkehrsteilnehmenden geduldig angenommen und eingehalten. |dsi

