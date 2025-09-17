Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Graffiti-Schmiererei auf Hauswand

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mit schwarzer Farbe einen unleserlichen Schriftzug auf eine Hauswand in der Bahnhofstraße gesprüht. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell