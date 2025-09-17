PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Graffiti-Schmiererei auf Hauswand

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mit schwarzer Farbe einen unleserlichen Schriftzug auf eine Hauswand in der Bahnhofstraße gesprüht. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 12:13

    POL-PIROK: 76. Nordpfälzer Herbstfest - Polizei zieht Bilanz

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Die Polizeiinspektion Rockenhausen zieht nach dem 76. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen eine positive Bilanz: Die verschiedenen Veranstaltungen waren gut bis sehr gut besucht. Die Einsatzkräfte mussten nur wenig eingreifen und gemessen am hohen Besucheraufkommen sehr wenige Strafanzeigen aufnehmen. Am Freitagabend kam es auf dem Festplatz zu einem Bedrohungsdelikt, das der ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 18:59

    POL-PIROK: Öffentliche Versammlung von Motorradfahrenden mit anschließendem Aufzug

    Göllheim (Donnersbergkreis) (ots) - Am Freitag, den 12.09.2025 fand vor der Gutenbergschule in Göllheim eine angemeldete Versammlung unter freiem Himmel von Motorradfahrenden statt. Gegen 12:30 Uhr versammelten sich 44 Biker und 6 Trike-Fahrende auf dem Busbahnhof vor der Schule. Nach einer etwa 20 Minuten dauernden Kundgebung mit Musik setzten sich die Biker auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren