Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Donnersbergkreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in mindestens acht Fällen zu telefonischen Kontaktaufnahmen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Rockenhausen bei überwiegend lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern.

Die Betrüger behaupteten in den meisten Fällen, dass nach einem Einbruch ein oder mehrere Täter festgenommen wurden und diese eine Liste bei sich hatten, auf der auch der Name der angerufenen Person steht. Man wolle den Angerufenen vor einem möglichen Einbruch warnen. In einigen Fällen wollte der Anrufer auch wissen, ob sich Bargeld, Schmuck oder ein Tresor im Haus befindet. In allen bekannt gewordenen Fällen reagierten die Geschädigten richtig, so dass kein Schaden entstanden ist.

Wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten, bleiben Sie misstrauisch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, ihre finanzielle Situation oder Bankverbindungen. Und falls jemand vor Ihrer Tür steht und Ihr Bargeld oder Ihren Schmuck "zum Schutz" in Verwahrung nehmen möchte: Geben Sie niemals einem Fremden Ihre Wertsachen! Lassen Sie sich den Namen nennen und den Dienstausweis zeigen und fragen Sie bei der Polizei nach, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

