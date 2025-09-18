PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

Donnersbergkreis (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in mindestens acht Fällen zu telefonischen Kontaktaufnahmen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Rockenhausen bei überwiegend lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern.

Die Betrüger behaupteten in den meisten Fällen, dass nach einem Einbruch ein oder mehrere Täter festgenommen wurden und diese eine Liste bei sich hatten, auf der auch der Name der angerufenen Person steht. Man wolle den Angerufenen vor einem möglichen Einbruch warnen. In einigen Fällen wollte der Anrufer auch wissen, ob sich Bargeld, Schmuck oder ein Tresor im Haus befindet. In allen bekannt gewordenen Fällen reagierten die Geschädigten richtig, so dass kein Schaden entstanden ist.

Wenn Sie solche merkwürdigen Anrufe erhalten, bleiben Sie misstrauisch. Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Wertsachen, ihre finanzielle Situation oder Bankverbindungen. Und falls jemand vor Ihrer Tür steht und Ihr Bargeld oder Ihren Schmuck "zum Schutz" in Verwahrung nehmen möchte: Geben Sie niemals einem Fremden Ihre Wertsachen! Lassen Sie sich den Namen nennen und den Dienstausweis zeigen und fragen Sie bei der Polizei nach, ob es diesen Mitarbeiter tatsächlich gibt.

Weitere Informationen zu Betrugsmaschen und Tipps, wie Sie sich besser vor Kriminellen schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 08:57

    POL-PIROK: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

    Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagmorgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der L394 leichtverletzt. Der 44-jährige Kradfahrer befuhr die Landstraße von Breunigweiler in Richtung Sippersfeld und kollidierte mit einem über die Fahrbahn springenden Reh. Nach erster Einschätzung erlitt er bei dem Sturz zwar nur leichtere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst jedoch zur weiteren ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:54

    POL-PIROK: Graffiti-Schmiererei auf Hauswand

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mit schwarzer Farbe einen unleserlichen Schriftzug auf eine Hauswand in der Bahnhofstraße gesprüht. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 12:13

    POL-PIROK: 76. Nordpfälzer Herbstfest - Polizei zieht Bilanz

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Die Polizeiinspektion Rockenhausen zieht nach dem 76. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen eine positive Bilanz: Die verschiedenen Veranstaltungen waren gut bis sehr gut besucht. Die Einsatzkräfte mussten nur wenig eingreifen und gemessen am hohen Besucheraufkommen sehr wenige Strafanzeigen aufnehmen. Am Freitagabend kam es auf dem Festplatz zu einem Bedrohungsdelikt, das der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren