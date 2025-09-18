Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rathskirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochvormittag kam es auf der L386 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem der Unfallverursacher einfach weiterfuhr.

Die Geschädigte befuhr gegen 11:10 Uhr die Landstraße mit ihrem PKW, einem schwarzen Kia Ceed, von Rathskirchen in Richtung Dörrmoschel, als ihr ein anderes Fahrzeug teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Sie musste dadurch weit an den rechten Fahrbahnrand ausweichen und schrammte mit dem Außenspiegel eine dort befindliche Schutzplanke. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Nach Angaben der Geschädigten habe es sich um ein Fahrzeug mit KUS-Kennzeichen, in einer verwaschen aussehenden blauen Farbe gehandelt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell