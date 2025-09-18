PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Rathskirchen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Mittwochvormittag kam es auf der L386 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei dem der Unfallverursacher einfach weiterfuhr.

Die Geschädigte befuhr gegen 11:10 Uhr die Landstraße mit ihrem PKW, einem schwarzen Kia Ceed, von Rathskirchen in Richtung Dörrmoschel, als ihr ein anderes Fahrzeug teilweise auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Sie musste dadurch weit an den rechten Fahrbahnrand ausweichen und schrammte mit dem Außenspiegel eine dort befindliche Schutzplanke. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verkehrsunfall zu kümmern. Nach Angaben der Geschädigten habe es sich um ein Fahrzeug mit KUS-Kennzeichen, in einer verwaschen aussehenden blauen Farbe gehandelt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 18.09.2025 – 11:40

    POL-PIROK: Mehrere Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte

    Donnersbergkreis (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es in mindestens acht Fällen zu telefonischen Kontaktaufnahmen angeblicher Polizeibeamter der Polizei Rockenhausen bei überwiegend lebensälteren Bürgerinnen und Bürgern. Die Betrüger behaupteten in den meisten Fällen, dass nach einem Einbruch ein oder mehrere Täter festgenommen wurden und diese eine Liste bei sich hatten, auf der auch der Name der angerufenen ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:57

    POL-PIROK: Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt

    Sippersfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Am Dienstagmorgen wurde ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall auf der L394 leichtverletzt. Der 44-jährige Kradfahrer befuhr die Landstraße von Breunigweiler in Richtung Sippersfeld und kollidierte mit einem über die Fahrbahn springenden Reh. Nach erster Einschätzung erlitt er bei dem Sturz zwar nur leichtere Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst jedoch zur weiteren ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 08:54

    POL-PIROK: Graffiti-Schmiererei auf Hauswand

    Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter mit schwarzer Farbe einen unleserlichen Schriftzug auf eine Hauswand in der Bahnhofstraße gesprüht. Der verursachte Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren