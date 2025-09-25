PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen hat die zuständige Straßenmeisterei im Rahmen einer Streckenkontrolle auf der B420 einen Schaden an einer Verkehrsinsel festgestellt. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt, dürfte jedoch nicht allzu lange zurückliegen. Der unbekannte Unfallverursacher hat die Verkehrsinsel in der Robert-Koch-Straße wahrscheinlich aus Fahrtrichtung Unkenbach überfahren. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zur kümmern. Der an der Verkehrsinsel sowie dem darauf stehenden Verkehrszeichen entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren