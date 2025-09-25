Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsinsel überfahren und geflüchtet

Obermoschel (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagmorgen hat die zuständige Straßenmeisterei im Rahmen einer Streckenkontrolle auf der B420 einen Schaden an einer Verkehrsinsel festgestellt. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt, dürfte jedoch nicht allzu lange zurückliegen. Der unbekannte Unfallverursacher hat die Verkehrsinsel in der Robert-Koch-Straße wahrscheinlich aus Fahrtrichtung Unkenbach überfahren. Danach entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zur kümmern. Der an der Verkehrsinsel sowie dem darauf stehenden Verkehrszeichen entstandene Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |ank

