Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Betrunken über rote Ampel

Sankt Augustin (ots)

Am Freitagmorgen (11. April) fiel Zivilbeamten der Polizei des Rhein-Sieg-Kreises in Sankt Augustin gegen 01:40 Uhr ein Pkw auf. Er rollte trotz rotlichtzeigender Ampel an der Marie-Curie-Straße über die Haltelinie hinweg. Auch danach hielt der Wagen nicht an, sondern bog nach links in die Einsteinstraße ab. Die Polizisten folgten dem Ford und hielten ihn samt des 38 Jahre alten Fahrers auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an. Der Mann aus Siegburg wollte sich nicht zu dem Rotlichtverstoß äußern. Als die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen und den Mann darauf ansprachen, äußerte dieser, ein Bier getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholwert deutete mit einem Wert von rund 1,7 Promille jedoch auf den Konsum von deutlich mehr alkoholischen Getränken hin. Die Beamten brachten den Siegburger zu einer Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein des Alkoholsünders wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt. Der 38-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell