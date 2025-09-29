PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person - PKW überschlägt sich

  • Bild-Infos
  • Download

Schönborn / Kreisstraße 11 (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:10 Uhr ereignete sich auf der Kreisstraße 11 zwischen Schönborn und Dörrmoschel ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus dem Donnersbergkreis die K 11 aus Richtung Schönborn kommend in Richtung Dörrmoschel. Da ihm ein unbekannter Motorradfahrer auf seiner Fahrbahnseite entgegen kam, musste der Autofahrer ausweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurückzuführen, überschlug sich der PKW und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Der PKW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Eine ärztliche Versorgung lehnte er jedoch ab. Der Motorradfahrer entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. An dem Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum dem unbekannten Motorradfahrer bzw. zu dem Unfallhergang geben können. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten. |dsi

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

