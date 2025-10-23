Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Mehrere Garteneinbrüche - Zeugen gesucht"

Römhild (ots)

Mittwochnachmittag meldete eine Zeugin der Polizei ein Moped, welches in einer Hecke in der Hildburghäuser Straße in Römhild versteckt abgestellt war. Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass es sich um die weiße Simson S70 handelte, die in der Nacht zuvor von unbekannten Tätern von einem Gartengrundstück entwendet worden war. Das Moped konnte an die rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben werden. Es werden Zeugen gesucht, die Personen beim Abstellen/Verstecken der Simson beobachtet haben.

