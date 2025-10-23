Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vor der Polizei geflüchtet

Barchfeld (ots)

Mittwochvormittag befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Bad Salzungen auf der B19 im Bereich der Abfahrt nach Barchfeld. Sie bemerkten einen dunkelblauen VW Passat mit Hersfelder Kennzeichen, der in Richtung Eisenach unterwegs war und wollten ihn kontrollieren. Der Fahrer versuchte jedoch mit überhöhter Geschwindigkeit und gefährlichen Überholmanövern zu flüchten, weshalb die Beamten den Pkw mit eingeschaltetem Blaulicht verfolgten. Als der Streifenwagen zwischen Gumpelstadt und Waldfisch zum Überholen zweier Fahrzeuge ansetzte, achtete der vorausfahrende Autofahrer nicht auf den rückwärtigen Verkehr und setzte ebenfalls zum Überholen an, weshalb es zum Zusammenstoß mit dem Polizeiauto und in der Folge dem davor fahrenden Lkw kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Es werden Geschädigte gesucht, die durch die rücksichtslose Fahrweise des flüchtigen VW-Fahrers gefährdet wurden und Zeugen, die Hinweise zu dem dunkelblauen VW Passat oder dessen Fahrer geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0274995/2025 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

