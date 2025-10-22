PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Dienstagabend gegen 18:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache in einem Linienbus, welcher in der Straße "Neuer Friedberg" in Suhl unterwegs war, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 33 Jahren. Der 33-Jährige gab an, dass er einer bislang unbekannten Jugendlichen/jungen Frau helfen wollte, nachdem der 23-Jährige sie augenscheinlich bedrängt hatte, woraufhin der Mann ihn schlug und bespuckte. Die Polizei ermittelt und bittet die junge Frau sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0274474/2025 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

