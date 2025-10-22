Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Breitenbach (ots)

Ein 41-jähriger Autofahrer befuhr am Montag gegen 16:45 Uhr die Strecke zwischen Breitenbach und Christes. Ihm kam ein bislang unbekannter Fahrer eines orangefarbenen Autos entgegen. Beim aneinander Vorbeifahren stießen die Pkw seitlich zusammen. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das orangefarbene Fahrzeug muss auffällige Schäden im Bereich der Fahrerseite haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0273170/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

