Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Dornstetten (ots)

Am frühen Freitagmorgen hat sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 in Fahrtrichtung Dornstetten ereignet, bei dem drei Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Gegen 01:20 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Audi die Bundesstraße 28 in Richtung Dornstetten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erblickte er durch das aufleuchten der Reflektoren ein auf der Fahrbahn stehenden Peugeot zu spät und konnte ein Auffahren auf diesen trotz Gefahrenbremsung und Ausweichen nach links nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde offenbar ein 27-Jähriger, der nach derzeitigem Kenntnisstand offenbar gerade aus dem Fahrzeug aussteigen wollte, auf die Fahrbahn geschleudert und schwer verletzt. Ebenfalls wurde die sich im Fahrzeug befindliche 24-jährige Fahrerin durch den Aufprall der beiden Fahrzeuge so schwer verletzt das sie, ebenso wie ihr Beifahrer zur stationären Aufnahme in Krankenhäuser transportiert werden mussten. Der Audi-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Bei beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Simone Unger und Alexander Uhr, Pressestelle

