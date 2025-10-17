Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Polizei stoppt Tiertransporter

Am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, haben Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt einen Tiertransporter auf der Bundesstraße 294 kontrolliert, der im Begriff war, elf Rinder zu einem Schlachtbetrieb zu transportieren.

Bei der Kontrolle stellten Beamten erhebliche hygienische Mängel am Fahrzeug fest. Der Innenraum des Transporters war stark mit tierischen Exkrementen verschmutzt. Aus dem Fahrzeug trat Flüssigkeit aus, bei der es sich offenbar um eine Mischung aus Harn und anderen tierischen Ausscheidungen handelte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der Transporter offenbar über einen längeren Zeitraum und nach mehreren Transporten nicht ordnungsgemäß gereinigt worden.

Darüber hinaus ergaben die Überprüfungen, dass der Fahrer mehrfach gegen die geltenden Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Gegen ihn wurden Anzeigen wegen verschiedener Verstöße gegen die Tiertransportverordnung, die Sozialvorschriften im Straßenverkehr sowie das Arbeitszeitgesetz erstattet.

Das zuständige Veterinäramt wurde in Kenntnis gesetzt.

