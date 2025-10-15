Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Brand in Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Eine motorisierte Reinigungsmaschine ist am Dienstagabend in einer Tiefgarage in der Pforzheimer Nordstadt in Brand geraten.

Gegen 22:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr alarmiert, da es in einem Parkhaus in der Hohenstaufenstraße zu einer starken Rauchentwicklung kam. Aus bislang unbekannter Ursache brannte ein dort abgestelltes Reinigungsgerät. Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Verletzt wurde niemand.

Ob ein Zusammenhang zu den Bränden in den vergangenen Monaten besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

