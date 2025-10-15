PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Polizei warnt vor Erpressung mit Nacktbildern

Pforzheim (ots)

Opfer der sogenannten "Sextortion"-Betrugsmasche ist ein 55-Jähriger geworden, nachdem er seiner vermeintlichen Freundin Nacktbilder geschickt hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand unterhielt der Mann seit mehreren Monaten eine Beziehung zu einer Frau, welche er über eine Internetplattform kennengelernt hat. Zu einem Treffen kam es bislang nicht. Durch Vortäuschen finanzieller Notlagen brachte die Freundin den 55-Jährigen dazu, ihr mehrere tausend Euro zu überweisen. Erst als Unbekannte angeblich das Mobiltelefon der Frau raubten und den Mann mit seinen eigenen Nacktbildern erpressten, erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei gibt Verhaltenstipps, falls Sie mit intimen Inhalten erpresst werden:

   -	Überweisen Sie kein Geld! Nach der Zahlung hören Täterinnen und 
Täter meist nicht auf. Stattdessen erpressen sie ihre Opfer weiter.
   -	Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!
   -	Brechen Sie den Kontakt zu Täterinnen und Tätern ab! Reagieren 
Sie nicht auf weitere Kontaktaufnahmen.
   -	Sammeln Sie Beweise! Sichern Sie etwa Chatverläufe und 
Nachrichten mithilfe von Screenshots.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten sie auf der Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/352-checkliste-sextortion/

Melanie Konrad, Pressestelle

