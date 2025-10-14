Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Loßburg - Unfall mit unerwartetem Tiefgang: Polizei sucht Zeugen

Loßburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind zwei Pkw-Fahrer in Betzweiler verunfallt und dabei circa 20m in die Tiefe gestürzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 60-jährige Porsche-Fahrer, kurz vor Mitternacht, die Landstraße von Dornhan kommenden in Fahrtrichtung Loßburg Betzweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve kam es im Rahmen eines Überholmanövers des Porsche zu einer Berührung zwischen dem Porsche und dem überholten VW Golf. Beide Pkws stürzten infolgedessen ca. 20 m die Böschung hinab. Während der Porsche Fahrer unverletzt blieb, erlitt die 55-Jährige Golf-Fahrerin leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf ungefähr 150.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Freudenstadt ermittelt nun wie es zu diesem Unfall genau kam. Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte, die Hinweise zur Fahrweise oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0744-1536310 zu melden.

Vivien Forstner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell