POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefährdung durch rücksichtsloses Fahrverhalten: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

Zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei ist es am vergangenen Mittwochnachmittag in Pforzheim gekommen.

Eine aufmerksame Zeugin hatte der Polizei zunächst gegen 14:45 Uhr einen mutmaßlich betrunkenen Fahrer eines Opel gemeldet, welcher im Bereich der Wilferdinger Höhe unterwegs sei. Beamte des Polizeirevier Pforzheim-Nord stellten das Fahrzeug im Gegenverkehr auf der Hachelallee fest. Beim Erblicken der Polizeibeamten flüchtete der Fahrer des Opel über die Wilhelm-Becker-Straße weiter in den Tannhoferweg und anschließend in den Kutscherweg. Der Mann soll mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, wodurch bei der Missachtung etwaiger Verkehrszeichen mutmaßlich mehrere Verkehrsteilnehmer entweder selbst geschädigt oder zu Zeugen wurden. Nachdem die Beamten den Mann aus den Augen verloren hatten, verlief die weitere Fahndung auch unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers erfolglos.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Gefährdung eingeleitet. Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte, die Hinweise zur Fahrweise oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

