POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann verletzt zwei Polizeibeamte bei Kontrolle

Pforzheim (ots)

Zunächst durch Flucht und anschließende durch Leisten von Widerstand hat ein 46-Jähriger am Freitagvormittag in der Pforzheimer Innenstadt versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand belästigte der Mann gegen 10:40 Uhr eine Frau Am Waisenhausplatz, indem er sie an den Armen festhielt und schüttelte. Als Beamte des Polizeipostens Buckenberg den Mann kontrollieren wollten, verweigerte er die Angaben seiner Personalien und versuchte zu flüchten. Er konnte jedoch von den Polizeibeamten eingeholt und festgenommen werden. Dabei schlug und trat er nach den Beamten und verletzte sie so schwer, dass sie ihren Dienst nicht fortsetzen konnten. Der 46-Jährige wurde nicht verletzt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

