Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ispringen - Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ispringen (ots)

Unbekannte sind von Donnerstag auf Freitag in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Breitenstein" eingebrochen und haben einen Tresor mit Schmuck entwendet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die bislang unbekannten Täter zwischen Donnerstag, 17:00 Uhr, und Freitag, 9:00 Uhr, über ein Fenster gewaltsam in den Keller des Gebäudes ein. Sie hebelten einen mehrere hundert Kilogramm schweren und 170 cm hohen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Im Tresor befanden sich diverse Schmuckstücke. Über das Treppenhaus gelangten die Einbrecher auch in den Wohnbereich, wo sie mehrere Räume durchsuchten und weitere Wertgegenstände mitnahmen. Die genaue Höhe des Diebesguts ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

