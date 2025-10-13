Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Diebstahl im Baumarkt - Schaden im vierstelligen Bereich

Mindestens drei bislang unbekannte Täter entwendeten am Freitag in einem Baumarkt in Stammheim mehrere hochwertige Gartenscheren.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betraten mindestens drei Personen während der Öffnungszeiten die Gartenabteilung des Marktes und gingen arbeitsteilig vor. Um die Diebstahlsicherung zu umgehen, wurden die Gartenscheren aus der Verpackung entfernt. Anschließend legten die Täter die Werkzeuge in einen Mülleimer und verbrachten diesen unbemerkt aus dem Markt. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

