POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 10.04.2025.

Vorstellung der "Polizeilichen Kriminalstatistik" 2024 für den Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Peine.

Frau Polizeioberrätin Julia Semper als Leiterin des Polizeikommissariats Peine und Herr Erster Kriminalhauptkommissar Stefan Weinmeister als Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Polizeikommissariat Peine stellen Ihre "Polizeiliche Kriminalstatistik" 2024 für den Zuständigkeitsbereich des PK Peine vor.

Entgegen des landesweiten Trends der rückläufigen Zahlen von Straftaten stieg die Anzahl in Stadt und Landkreis Peine im Jahr 2024 leicht an. Gleichwohl zeigten sich die Leiterin des Polizeikommissariats Peine, Polizeioberrätin Julia Semper, und der Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, Erster Kriminalhauptkommissar Stefan Weinmeister, mit der Kriminalstatistik für das vergangene Jahr zufrieden.

"Auch im vergangenen Jahr wird also deutlich, dass Menschen in Stadt und im Landkreis Peine mindestens so sicher leben wie anderswo in Niedersachsen", sagt Kommissariatsleiterin Julia Semper.

